Denizli'de dolandırıcılık operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan bazı kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen Y.S. ile yabancı uyruklu Ü.M. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, kendilerini istihbarat mensubu olarak tanıtarak vatandaşların kimliklerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyip onlardan para aldıkları öğrenildi.
Üzerlerinde ve evlerinde çok sayıda sahte kimlik ele geçirilen zanlılar, tutuklandı.
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