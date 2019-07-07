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Denizli'de Dünya Değişim Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 23:14 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de 7 Temmuz Dünya Değişim Günü, Uluslararası Değişim Federasyonu İl temsilciliğince kentteki bir parkta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.  Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) Denizli temsilciliği, Çamlık Parkı'nda 7 Temmuz Dünya Değişim Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

Denizli'de Dünya Değişim Günü kutlandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de 7 Temmuz Dünya Değişim Günü, Uluslararası Değişim Federasyonu İl temsilciliğince kentteki bir parkta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) Denizli temsilciliği, Çamlık Parkı'nda 7 Temmuz Dünya Değişim Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Bu yıl 'Çevre Bilincinde Değişim' temasıyla kutlanan etkinliğe yaklaşık 50 kişi katıldı. Parkta kendilerine ayrılan bölümde sahneye çıkan müzik grubu, kısa bir konser verdi. Ardından ULUDEF üyesi Aslı Güven tarafından katılımcılara nefes çalışması yaptırdı. Etkinliğe katılanlar ayağa kalkarak nefes çalışması hakkında uygulamalı olarak bilgi sahibi oldu. ULUDEF İl Temsilcisi Zeki Güven düzenledikleri etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Güven, bu yıl çevre bilincini ön plana çıkarmak için etkinliği parkta organize ettiklerini belirterek, "Etkinliğimizde, nefes çalışmaları yapacağız. Ardından da misafirlerimize müzik dinletisi sunacağız. Etkinliklerimizde çevre bilincini insanlara aşılama amacıyla da 50 adet fidanın temsili olarak dağıtımını yapacağız" dedi.
İnsanların çevre bilinci konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Güven, "Çevremiz her geçen gün kirleniyor. Gün geçtikçe, hava, kara ve topraktaki kirlilik artıyor. İnsanların artık bu konu hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. Ancak bu bilinçlenme kazanıldığında dünyamızı kurtarabiliriz. Biz doğa konusunda insanların çevrelerine iyi bakmalarını, kullandıkları malzemelere dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Plastik ve petrol ürünlerinin kullanılmaması yönünde bilgiler veriyoruz" diye konuştu.

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Denizli'de Dünya Değişim Günü kutlandıDenizli'de Dünya Değişim Günü kutlandıDenizli'de Dünya Değişim Günü kutlandıDenizli'de Dünya Değişim Günü kutlandı

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