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Denizli'de eğitim uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

Başkarcı bölgesinde düşen 2 kişilik eğitim uçağını arama çalışması başlatıldı - Vali Hasan Karahan: "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Sivil havacılık, AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağının düştüğünü, bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini bildirdi.

Vali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde iki kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti.

Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

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eğitim uçak

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