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Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 12:40 | Son Güncelleme

VALİ KARAHAN: EKİPLER ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğünü doğrulayarak, bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiğini duyurdu. Vali Karahan, "Düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (3)

VALİ KARAHAN: EKİPLER ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğünü doğrulayarak, bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiğini duyurdu. Vali Karahan, "Düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir nedenden mi olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyor" diye konuştu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi ile Aydın'ın Karacasu ilçesi arasındaki bir bölgede düştüğü düşünülen uçağın enkazını ve içindeki öğretmen pilot ile öğrencisini arama kurtarma çalışmaları, yoğun sis altında sürüyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (3)Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (3)Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (3)Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (3)

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