Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (7)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

Denizli'de düşen keşif uçağından en son siyalin Denizli'nin Babadağ ile Aydın'ın Karacasu ilçesi arasındaki, geniş sarp dağlık alandan geldiği belirlendi.

Bunun üzerine hem Denizli hem de Aydın yönünden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye, Jandarma, Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ve Aydın ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Zorlu arazisi şartları ve yoğun sis nedeniyle güçlük yaşanırken, ekiplere bölgedeki çobanlar ve köylülerde arama kurtarma çalışmalarında destek verdi. 2 helikopterle sürekli bölge üzerinde uçarak, düşen uçağın tam yerini tespit etmeye çalıştı. Bölgedeki çobanlardan bazıların düşme gürültüsü duyduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Ancak, sarp arazi nedeniyle araçların giremediği bölgede 3'er kişilik gruplara ayrılan ekipler, çemberi daraltarak çalışmalarını sürdürüyor.

Pilot Hamdi Yılmaz'ın uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olduğu, 2 yıldır da uçuş eğitimi aldığı öğrenildi.