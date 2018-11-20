HABER

Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (8)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 00:15 | Son Güncelleme

YOĞUN SİS ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR Denizli'de düşen keşif uçağı arama çalışmaları devam ediyor.

YOĞUN SİS ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR
Denizli'de düşen keşif uçağı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgenin sarp ve kayalık olmasının yanı sıra soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Bölgeye ilk çıkan AFAD ekibi, çevre illerden gelen diğer AFAD ekipleri ile değiştirilecek ve arama çalışmaları sabah kadar sürecek. Ancak helikopterle arama çalışmalarına hava olumsuz şartları nedeniyle ara verildi. Yetkililer, sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterin de tekrar devreye gireceğini belirtti. yoğun çabaya rağmen ekipler gece yarısına kadar enkaza ulaşamadı.

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!
Tartıştığı babasını bıçakladıTartıştığı babasını bıçakladı
Kontrolden çıkan otomobil, ağaçlara ve direğe çarptı: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil, ağaçlara ve direğe çarptı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.