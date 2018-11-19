DENİZLİ'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ; PİLOT VE ÖĞRENCİSİ ARANIYOR (EK)

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında iki kişilik tek motorlu eğitim uçağı düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.Bugün sabah saatlerinde, Denizli Çardak Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da, Merkezefendi İlçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alındı.

Aydın merkezli Uçuş Akademisi'ne ait uçakla bir daha telsiz teması kurulamaması üzerine bölgeye karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarına, havadan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter de destek veriyor. Ancak bölgede yoğun sis olduğu da gelen bilgiler arasında. Düştüğü üzerinde durulan uçağı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ramazan ÇETİN- Tolga ÖZBEK/DENİZLİ, (DHA)-

