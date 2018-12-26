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Denizli’de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 00:46 | Son Güncelleme

DENİZLİ’de akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Çarşamba  günü tatil edildi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Çarşamba günü tatil edildi.
Denizli’de kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde etkili oldu. Kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar nedeniyle Denizli Valiliği tarafından, Baklan, Çal, Güney ve Bekilli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Çivril ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi. Arıca Pamukkale İlçesi’nde Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Belenardıç mahallelerindeki okullarda da okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil oldu.
KAR YOLLARDA DA ETKİLİ OLDU
Kar yağışı Denizli-Antalya Karayolu’nda etkili oldu. Özellikle, Cankurtaran Mevkii’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar kürüme çalışması yaptı. Polis ekipleri, devriye atarak yol kontrolünü sağladı.

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