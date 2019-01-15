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Denizli'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:29 | Son Güncelleme

Denizli'de 7 ilçe ile Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki bazı mahallelerde, ayrıca Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 7 ilçe ile Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki bazı mahallelerde, ayrıca Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baklan, Bekilli, Buldan, Çal, Çivril, Güney ve Serinhisar ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Söz konusu ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, "Pamukkale ilçesinde Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Cankurtaran mahalleleri ile Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere, Honaz ilçesi Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullar ve bu mahallelerden taşımalı eğitimle gelen öğrencilere bir gün süreyle okullar yarın tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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