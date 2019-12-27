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  4. Denizli'de eğitimini tamamlayan Yunus Polisleri gösteri yaptı

Denizli'de eğitimini tamamlayan Yunus Polisleri gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

Denizli'de eğitimini tamamlayan Yunus Polisleri gösteri yaptı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de temel eğitim kursunu tamamlayan Motosikletli Polis Timlerinin motosiklet üzerinde yaptıkları gösteri beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Motosikletli Timler Amirliğinde görevlendirilen polis memurlarına, Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim personeli tarafından "motosikletli polis timi temel eğitimi" verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikaları, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Grup Amirliği'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Törende, eğitimi tamamlayan motorize ekipler hünerlerini sergiledi.

Seyir halindeki motosiklet üzerinde çeşitli akrobatik hareketler yapan polisler, renkli görüntüler oluşturdu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni ekiplerle olaylara daha hızlı müdahale edeceklerini belirtti.

Han, "Denizli'de meydana gelen olayları vatandaşların ihbarlarıyla en seri şekilde değerlendirerek, olay yerine intikal etme açısından motosikletli yunus timlerimiz var. Aralık ayının ilk haftasında başlayan ve 4 haftadan beri süren yunuslarımızın eğitimi bugün itibarıyla sona erdi. Burada önceki yunus ekiplerimizin timine 13 ekip daha dahil etmiş olduk. Amacımız güvenlik hizmetini en seri şekilde verebilmek. Bunun için devamlı kendimizi, personel ve araç yönünden geliştirmeye ve yenilemeye çalışıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
motorize Yunus Timleri

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