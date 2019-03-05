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Denizli'de eğlence mekanlarında izinsiz çalışan 20 kadına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 18:01 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, müzikhol ve eğlence mekanlarında izinsiz olarak çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 20 kadın, gözaltına alındı.

Denizli'de eğlence mekanlarında izinsiz çalışan 20 kadına gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, müzikhol ve eğlence mekanlarında izinsiz olarak çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 20 kadın, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mart Pazar günü Pamukkale Mahallesi'ndeki müzikhol ve eğlence merkezlerine, 'insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı'na yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 8'i Özbek, 4'ü Kırgız, 2'i Kazak, 5'i Azeri ve 1'i de İran uyruklu toplam 20 kadın gözaltına alındı. Kadınlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kadınları izinsiz çalıştırdıkları belirlenen işletme sahipleri hakkında ise idari işlem başlatılması için tutanak tutuldu.

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