Denizli'de eğlence merkezlerine operasyon: 17 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de eğlence merkezlerine yönelik düzenlenen operasyonda, çalışma izni olmayan ve konsomatrislik yaptıkları ileri sürülen 17 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün kent merkezindeki eğlence merkezilerinde yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, 12 eğlence mekanında çalışma izni bulunmayan, konsomatrislik yaptıkları belirlenen Rus, Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 17 kadın gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 17 kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Diğer yandan 'fuhşa aracılık etmek' suçundan 2 kişiye 1 bin 290 lira idaresi para cezası uygulandı.

