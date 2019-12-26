Denizli'de emekli bankacı evinde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan emekli bankacı Nuray Ünalmış'tan (64) 3 gündür haber alamayan yakınları, Pelitlibağ Mahallesi'ndeki evinin zilini çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ünalmış'ı salonda hareketsiz halde yerde buldu.
Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Ünalmış'ın, düşme sonucu başını yere çarptığı tespit edildi.
Ünalmış'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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