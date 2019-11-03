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Denizli’de emniyeti alarma geçiren hareketli gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 00:27 | Son Güncelleme

Denizli’de şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslar üstlerindeki uyuşturucuyu polise yakalatınca arbede çıkarıp uyuşturucuyu da alarak otele kaçtı.

Denizli’de emniyeti alarma geçiren hareketli gece

Denizli’de şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslar üstlerindeki uyuşturucuyu polise yakalatınca arbede çıkarıp uyuşturucuyu da alarak otele kaçtı. Kaçtıkları otelde de kargaşa çıkarıp ortalığı bir birine katan şahıslar emniyeti alarma geçirirken, bölgeye sevk edilen 15’e yakın ekip olaylara karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın ardından polis ellerinde fenerler ile yerde yaklaşık yarım saat uyuşturucu poşeti aradı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede devriye gezin şahin ekiplerde görevli bir polis memuru şüphe üzerine 20 DJ 209 plakalı otomobili durdurarak araç içindeki 2 şahsın kimlik sorgulamasını yapmak istedi. Bu sırada şahısların şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden polis memuru şahıslardan birisinin üstünü aradı ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine 2 şahıs arbede çıkardı. Yere düşen uyuşturucuyu alan şahıslar polisten kaçarak bir otele girdi. Bunun üzerine polis ekibi bölgeye takviye ekipler istedi. İçeri giren şahıslar otelde de arbede çıkararak görevliler ile kavga etmeye başladı.

“4 şahıs gözaltına alındı”
Kavga sonrası ortalığı birbirine katan şahıslar dışarı çıkmamakta direnince bölgeye gelen 15’e yakın polis ekibi sevk edildi. Ekipler uyuşturucu ile polisten kaçıp kavgaya karışan M.Ö., Ö.E., S.D. ve R.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahsın üzerindeki uyuşturucuya da el koyan ekipler ayrıca eğlence merkezinde yaptıkları aramada bir de ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

“Polis ellerinde fenerler ile yerde uyuşturucu aradı”
Bölgeye gelen onlarca polis, ellerinde fenerler ile ilk arbedenin yaşandığı yerde, başka uyuşturucu poşetleri olabileceğini düşünerek arama yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Emniyeti adeta alarma geçiren olayın ardından gözaltına alınan şahıslar karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de emniyeti alarma geçiren hareketli gece

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