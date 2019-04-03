HABER

Denizli’de engelli yaşlı adama ’oy vermedi’ gerekçesiyle darp iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan yaşlı adamın yerel seçimlerde oy vermediği muhtar adayının taraftarları tarafından darp edildiği iddia edildi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan yaşlı adamın yerel seçimlerde oy vermediği muhtar adayının taraftarları tarafından darp edildiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, olay Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 84 engelli raporu bulunan Remzi Eğitmenoğlu öğle saatlerinde çay içmek için kahvehaneye gitti. Eğitmenoğlu burada geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerde muhtar adayı olan E.Ş.’nin taraftarları ile karşılaştı. Ardından taraflar arasında oy verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eğitmenoğlu muhtar adayına oy vermediği gerekçesiyle Akif K. tarafından darp edildi. Kafasının çeşitli yerlerinden, el ve ayaklarından yaralanan yaşlı adam ise çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede gerekli tetkikleri yapılan ve serum bağlanan talihsiz adam hastanede müşahede altına alındı. Yaşlı adam ise nasıl dayak yediğini, yerlerde sürüklenip kafasına vurulduğunu yakınlarının çektiği videoda anlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Eğitmenoğlu’nun hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi olacağı kaydedildi.

PARTNER 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
Tem bağlantı yolunda trafiği kilitleyen kazaTem bağlantı yolunda trafiği kilitleyen kaza
Kayıp liseli İlyas, lokantada çalışırken bulunduKayıp liseli İlyas, lokantada çalışırken bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.