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Denizli'de 'Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 19:56 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında, engellilere yönelik eğitim veren okul ve sivil toplum kuruluşları, klasik Vosvoslar eşliğinde farkındalık yürüyüşü yaptı.

Denizli'de 'Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında, engellilere yönelik eğitim veren okul ve sivil toplum kuruluşları, klasik Vosvoslar eşliğinde farkındalık yürüyüşü yaptı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenledi. Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene, Denizli Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, engellilere yönelik eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar süren kortejde engellilerin sorunlarına dikkat çekip farkındalık için yürüdü. Güvercinlerin uçurulduğu yürüyüşe Denizli Vosvos Kulübü de klasik araçlarıyla eşlik etti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.
DENİZLİ'DEKİ ENGELLİ BİREY SAYISI 12 BİN
Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, kent genelinde 12 bin engelli birey bulunduğunu belirtti. Engellilerin yeteneklerine yönelik kursların genişletilmesini, mamul haline getirdikleri ürünlerin satışlarının yapılması gerektiğini ifade eden Güngör, istihdama yapılacak bu katkının da engellilerin özgüvenlerini artıracağını söyledi.
GÖSTERİLER BEGENİ TOPLADI
Yürüyüşün tamamlandığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ise engellilere yönelik eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları tarafından mehteran ve sema gösterileri yapıldı. Dans ve halk oyunları gösterileri ise izleyenlerden alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de 'Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşüDenizli'de 'Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşüDenizli'de 'Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü

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