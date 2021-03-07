HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli’de eski eşini öldüren şahıs Gediz’de yakalandı

Denizli’de eski eşini öldüren şahıs Gediz’de yakalandı

07.03.2021 09:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çal ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı eski eşini av tüfeği ile öldürerek kaçan şahıs, Kütahya’nın Gediz ilçesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Çal ilçesinde yaklaşık 5 ay önce boşandığı eşi ile birlikte yaşayan Fatma K.

Denizli’nin Çal ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı eski eşini av tüfeği ile öldürerek kaçan şahıs, Kütahya’nın Gediz ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Çal ilçesinde yaklaşık 5 ay önce boşandığı eşi ile birlikte yaşayan Fatma K. (26), evinin önünde tartıştıkları sırada eski eşi Osman K. (27) tarafından av tüfeği ile vuruldu. İddiaya göre kadının ve adamın uyuşturucu kullandığı belirtildi. Tüfeği yanına alarak 20 BKC 47 plakalı aracı ile kaçan şüphelinin Uşak-Gediz sınırları içerisinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen Gediz polisi, şahsı kaçmaya çalışırken jandarma kavşağında yakalayarak gözaltına aldı. Yenikent Bölge Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu bulundu. Şüpheli, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sabaha karşı Denizli’den gelen polis ekibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü, ters yönde araç kullandıKısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü, ters yönde araç kullandı
Tekasür suresinin anlamı ve faziletiTekasür suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Nurgül Yeşilçay Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Ünlü sanatçı polis baskınında yakalandı

Ünlü sanatçı polis baskınında yakalandı

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

39 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte detaylar...

39 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte detaylar...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Dikkat çeken uyarı: Çam kese tırtılı hastanelik edebilir

Hayati uyarı: Hastanelik edebilir

Normalleşme döneminde gidişat kötü: Korkutan 'üçüncü dalga' açıklaması

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü, önce ters yönde araç kullandı sonra polise zorluk çıkardı

Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü, ters yönde araç kullandı

Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Kağıthane'de hareketli gece! Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Meteoroloji'den Türkiye geneli için önemli uyarı

Meteoroloji'den Türkiye geneli için önemli uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.