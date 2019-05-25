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Denizli’de eski sağlık ocağı binasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde metruk haldeki eski sağlık ocağı binasında yangın çıktı.

Denizli’de eski sağlık ocağı binasında yangın

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde metruk haldeki eski sağlık ocağı binasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesinde Gümüşler Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallenin kullanılmayan eski sağlık ocağı binasından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ölen yada yaralanan olmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki yangının çıkış nedeninin ise soruşturma sonrasında belli olacağı öğrenildi.

Denizli’de eski sağlık ocağı binasında yangın

Denizli’de eski sağlık ocağı binasında yangın

Denizli’de eski sağlık ocağı binasında yangın

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