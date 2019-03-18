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Denizli'de ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Pamukkale ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada, bacanağı da olan kiracısı tarafından tüfekle vurulan adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince arazide drone ile arandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga sırasında kiracısı tarafından silahla vurulan adam hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde, Çetin Gökdel (60) ile kiracısı olan bacanağı Hasan D. (42) arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Hasan D, yanındaki tüfekle Gökdel'e ateş etti.

Gökdel'in, göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandığı kavganın ardından ihbar sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Olay yerinde bulunan 20 RH 916 plakalı otomobiline binen Hasan D. ise birkaç sokak sonra aracını terk edip tüfekle yaya olarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin Gökdel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Katil zanlısı drone ile arandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polisler, bölgenin giriş çıkışlarını kontrol altına aldı.

Görgü tanıklarının ifadesiyle şüphelinin ormanlık alana kaçma ihtimaline karşı çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgede drone ile arama gerçekleştirdi.

Ormanlık alanı ve yakın bölgeyi havadan drone ile tarayan ekipler, yaya olarak da arazide çalışmalarını sürdürdü ancak şüpheliye ait herhangi bir ize rastlanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
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