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Denizli'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 21:15 | Son Güncelleme

Merkezefendi ilçesinde, kombide meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 66. Sokak'ta yaşayan Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızıyla evde olduğu sırada balkondan patlama sesinin geldiğini duydu. Balkondan alevlerin yükseldiğini ve perdeyi tutuştuğunu gören Şahin, kızını arak ikinci kattaki evinden dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri de binanın gazını kesti.

Dairenin tamamını saran yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Şahin, yaptığı açıklamada, duyduğu patlama sesinin ardından balkonda alevleri gördüğünü anlatarak, "Hemen çocuğumu alıp aşağıya indim. Bizden önce balkondaki yangını gören komşular itfaiyeye haber vermiş. Aşağı indiğimde itfaiye ve polis hemen geldi. Aile olarak mağdur olduk, her şeyimiz yandı. Doğal gaz dağıtım şirketinden gelen yetkililer gaz kaçağı olduğunu söyledi. Bir hafta önce kombiye bakım yaptırmak için yetkili firmanın servisini aramıştım. Bir haftadır gelmediler. Kombi yetkili firmasından şikayetçi olacağım." diye konuştu.

Yangının, kombideki elektrik ya da doğal gaz tesisatından kaynaklı parlama sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
balkon doğal gaz kombi

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