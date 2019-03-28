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Denizli'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

Denizli'de ev yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangında 3'ü metruk 4 evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Denizler Mahallesi Arslanlar Sokak'ta Mehmet Suna, Osman Şafak ve Burhan Güleç'e ait metruk evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mehmet Sarı'ya ait eve de sıçrayan alevlere ihbar üzerine olay yerine gelen Çal ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 3'ü metruk 4 ev kullanılamaz hale geldi.

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ev itfaiye metruk yangın

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