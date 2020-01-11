Denizli’de ev yangını

Denizli’de meydana gelen yangın sonrası tek katlı ev alevlere teslim oldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda büyük panik yaşandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevdik Mahallesi 2318 Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, Himmet Acan ve ailesinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Tek katlı evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Kısa sürede evi saran alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.



