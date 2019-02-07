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Denizli'de fabrika çatısından düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 20:40 | Son Güncelleme

Denizli'de fabrika çatısından düşen işçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının çatısına bakım yapmak için çıkan işçi Göksal Karaçoban (37), kaplamanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten tezgahların bulunduğu bölüme düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Karaçoban, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, fabrikada inceleme yaptı.

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