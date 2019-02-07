Denizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısından düşen Göksel Karaçoban (37), hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Bozburun Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Göksel Karaçoban, iddiaya göre alüminyum kaplamalı çatıya çıktı. Burada, çatıdaki bir bölümde onarım çalışması yapmak isteyen Karaçoban, altındaki alüminyumun kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten fabrikanın içine düştü. Karaçoban'ı gören mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaçoban'ı, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Karaçoban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!
Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti
İstanbul'da korkutan patlama!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin
Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum