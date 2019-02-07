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Denizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 20:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısından düşen Göksel Karaçoban (37), hayatını kaybetti.

Denizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısından düşen Göksel Karaçoban (37), hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Bozburun Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Göksel Karaçoban, iddiaya göre alüminyum kaplamalı çatıya çıktı. Burada, çatıdaki bir bölümde onarım çalışması yapmak isteyen Karaçoban, altındaki alüminyumun kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten fabrikanın içine düştü. Karaçoban'ı gören mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaçoban'ı, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Karaçoban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Denizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi öldüDenizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

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