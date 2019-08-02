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Denizli’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 23:34 | Son Güncelleme

Denizli’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Denizli’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadir S. idaresindeki 20 EG 182 plakalı otomobil Muhammet Ali K. yönetimindeki 20 GG 444 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışanın etkisiyle araçlar savrularak kaldırıma çıkarken otomobillerden biri yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile birlikte Mustafa Ali, Müşteva ve Enes K. ile Ahmet ve Ayşe S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldılar. Yaralılardan Ayşe S. (38) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri bazı yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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