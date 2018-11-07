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Denizli'de 'FETÖ iş adamları davası'nda sanıklara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 21:32 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin finansal yapılanmasına yönelik 2.

Denizli'de 'FETÖ iş adamları davası'nda sanıklara ceza yağdı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin finansal yapılanmasına yönelik 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan, 61 sanıklı iş adamları davasından karar çıktı. Mahkeme heyeti, aralarında Denizli Ticaret Odası eski Başkanı Necdet Özer’in de bulunduğu 41 iş adamına 10 ay ile 11 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, 5 sanık ise beraat etti.
FETÖ/PDY’nin Denizli’deki finansal yapılanmasıyla ilgili 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Şubat 2017’de açılan 68 sanıklı iş adamları davasında karar çıktı. Bugün yapılan son celsede sanıkların ve avukatlarının son savunmaları alındı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Mahkemede savunma yapan davanın kritik isimlerinden biri olan tutuklu sanık Denizli Ticaret Odası eski Başkanı Necdet Özer, mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu söyleyip, beraatini talep etti. Duruşmaya bir süre aran veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, aralarında Denizli Ticaret Odası eski Başkanı tutuklu Necdet Özer’in de bulunduğu 41 iş adamını 10 ay ile 11 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.
Mahkeme, davanın kritik isimlerinden Necdet Özer’e 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Özer’in tutukluluk süresi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca sanıklardan Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Adem Oklu, iş adamları Ahmet Özkan Haybat, Akın Akman, Mesut Ertuğrul ve Ali Ayrancı’nın beraatlerine karar verdi. Ayrıca, tutuklu 16 sanıktan 9'u tutuklu kaldıkları süreler göz önünde bulundurularak cezaevinden tahliye edilirken, mahkeme 7 sanığının tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma kapsamında firari 14 sanığın dosyasının ayrıldığını ve dava sürecinde hayatını kaybeden sanık Gültekin Payat'ın dosyasının düşürüldüğü belirtildi. Kararda, sanıkların şirketleri üzerindeki kayyumların kaldırıldığını da bildirildi.

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Denizli'de 'FETÖ iş adamları davası’nda sanıklara ceza yağdı

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