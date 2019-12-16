Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli’de gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarında aralarında örgütün mesajlaşma programı olan By-Lock kullanıcısı ve bir muvazzaf asker ile bir adliye personelinin de bulunduğu 11 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 9-15 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Operasyon örgütün mesajlaşma programı olan By-Lock kullandıkları iddia edilen şahıslar ile terör örgütüne üye olmak suçundan ve sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapıldı. Operasyonda, aralarında 1 muvazzaf asker, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şahıs, 1 adliye personeli olmak üzere 6 şahıs ile yine Denizli merkezli Muğla ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanırken, diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

