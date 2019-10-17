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Denizli'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:40 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen bir kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı. Zanlıların ikametinde örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Bir zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ operasyon terör

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