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Denizli'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 17:17 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen bir kişinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Ayrıca örgüte yardım ettikleri ve ankesörlü telefonlardan iletişim kurdukları belirlenen zanlıların ikametlerinde örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 6 zanlı adli kontrol şartıyla, bir kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ankesör ByLock FETÖ terör

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