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Denizli’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:13 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Denizli’de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve sabit ankesör hatlardan aranarak örgütle temas kurdukları iddia edilen, aralarında 3 muvazzaf askerler ile 1 askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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