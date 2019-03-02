HABER

Denizli'de FETÖ'nün 'büyük bölgecileri' yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ'nün 'büyük bölgecileri' yakalandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, şüphelilerin gaybubet evlerinde gizlendiğini tespit etti. Ekipler dün 2 ayrı gaybubet evine eş zamanlı baskın yaptı. Meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan, örgüt içinde 'büyük bölgeci' olarak adlandırılan kişilerin de aralarında olduğu B.S. ve eşi E.S. ile M.Ö., H.R.U, C.S. ve H.Y. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda saklanan kişiler için kullanıldığı belirtilen 30 bin 680 lira ve bin 285 dolar nakit para ile cep telefonları ele geçirildi. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Denizli'de FETÖ'nün 'büyük bölgecileri' yakalandı

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Yıkılma tehlikesi bulanan okul istinat duvarı için çit çekildiYıkılma tehlikesi bulanan okul istinat duvarı için çit çekildi
Cudi Dağı'nda 4 PKK sığınağı kullanılmaz hale getirildiCudi Dağı'nda 4 PKK sığınağı kullanılmaz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.