Denizli'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 9 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY terör örgütünün 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı bulunan 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, örgüt üyelerine dağıtılmak üzere zarflar içinde içinde yaklaşık 10 bin lira para ile sahte kimlik ve flaş bellekler bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon yaptı. Örgüt üyelerinin gizlendiği belirlenen 8 ayrı gaybubet evine gerçekleştirilen operasyonda, 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, üzerinde isimler yazılı zarflar içinde yaklaşık 10 bin lira para ile sahte kimlik ve flaş bellekler bulundu. Gözaltına alınan ve aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu kişilerin daha önce haklarında açılan soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edildikleri ve yakalama kararları bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen para dolu zarfların ise gaybubet evlerinde saklanan örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlandığı belirtildi. Gözaltına alınan A.K., H.E., Ş.S., İ.O., H.A., S.G., İ.Ö., S.C. ve E.N.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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