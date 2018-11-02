DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin davada 16'sı tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Kongre ve Kültür Merkezindeki salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Tutuksuz sanıkların son savunmalarını yaptığı duruşmada mahkeme heyeti, aralarında eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in de bulunduğu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.
- 146 sanığın yargılanmasına devam edildi
FETÖ'nün Denizli'de diğer bir il ve finans kaynakları soruşturması kapsamında yargılanan 30'u tutuklu, 146 sanığın yargılanmasına da devam etti.
Duruşmada cumhuriyet savcısının 11 Eylül'de verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.
Mahkeme, sanık savunmalarına devam edilmesi için duruşmaya pazartesi devam etmek üzere ara verdi.
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