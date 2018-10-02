Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davası

"Bulunduğum konum itibarıyla rakiplerim olan kişiler gizli tanık olarak aleyhimde ifade vermişler, daha sonraki ifadelerinde benim örgüt içinde olduğuma ve örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığıma ilişkin bilgilerinin olmadığını söylemişlerdir. Hiçbir suç unsuru bulunamamıştır. Bank Asya'ya para yatırmadım. Daha önce hesap açmışlığım var. Kiracılarımın o bankada hesabı olması dolayısıyla orada hesap açmak zorunda kaldım. 2000'den 2016'ya kadar da bu devam etmiştir."

Özer, KHK ile kapatılan derneklerin yönetiminde yer alması ve üye olmasıyla ilgili iddialara karşı da "Bu derneklere protokolde yer alan ya da Denizli'de tanınan insanları haberleri olmadan üye yapabiliyorlar. Üyelik kaydıyla ilgili oradaki belgelerde yazım ve imzam söz konusu değildir. 26 Temmuz 2016'da gözaltına alındım. 8 Ağustos 2016'da tutuklandım. 2 yıl 2 ayın üzerinde tutukluyum. Öncelikle beraatimi ve salıverilmemi talep ediyorum." dedi.

- "Talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım"

Denizli'de 2015 yılı öncesinde örgütün sözde il sorumlusu olduğu öne sürülen tutuklu sanık Davut İlhan, "Ben tamamen devlet tarafından denetlenen okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptım ekmek kapısı için. Çalıştığım eğitim kurumları ödül de almıştır. Talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım. 2003'ten beri maaş hesabı vardı. Asla silahlı terör örgütü üyesi değilim." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Habib Yıldız da örgüt üyesi olduğu ve örgüte yardım topladığı iddiasıyla ilgili, Kızılay şube başkanlığı yaptığını söyledi. Yıldız, "Tamamen Kızılay çerçevesinde faaliyet yürüttüm. Herhangi bir yardım veya kurban derisi verilmiş ise bunlar tamamen Kızılay ile bağlantılıdır. Başka bir cemaat ya da örgüte kurban bağışlamış ya da toplamış değilim. Otobanlarda kullanıldığı için Bank Asya'dan kart almıştım. 2003'ten beri kullandım. 2008'de 43 bin lira yatırmıştım. 13 Kasım 2014'te 30 bin lira yatırdığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.