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Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

Eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin davada 20'si tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının 11 Eylül'de verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Eski Denizli Ticaret Odası Başkanı tutuklu sanık Necdet Özer, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, Ticaret Odası Başkanı olması nedeniyle herkesle görüşme yaptığını ve örgüt üyesi olmadığını söyledi.

ByLock yüklendiği iddia edilen telefonun kendisine ait olmadığını, odaya ait olduğunu ileri süren Özer, şöyle konuştu:

"Bulunduğum konum itibarıyla rakiplerim olan kişiler gizli tanık olarak aleyhimde ifade vermişler, daha sonraki ifadelerinde benim örgüt içinde olduğuma ve örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığıma ilişkin bilgilerinin olmadığını söylemişlerdir. Hiçbir suç unsuru bulunamamıştır. Bank Asya'ya para yatırmadım. Daha önce hesap açmışlığım var. Kiracılarımın o bankada hesabı olması dolayısıyla orada hesap açmak zorunda kaldım. 2000'den 2016'ya kadar da bu devam etmiştir."

Özer, KHK ile kapatılan derneklerin yönetiminde yer alması ve üye olmasıyla ilgili iddialara karşı da "Bu derneklere protokolde yer alan ya da Denizli'de tanınan insanları haberleri olmadan üye yapabiliyorlar. Üyelik kaydıyla ilgili oradaki belgelerde yazım ve imzam söz konusu değildir. 26 Temmuz 2016'da gözaltına alındım. 8 Ağustos 2016'da tutuklandım. 2 yıl 2 ayın üzerinde tutukluyum. Öncelikle beraatimi ve salıverilmemi talep ediyorum." dedi.

- "Talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım"

Denizli'de 2015 yılı öncesinde örgütün sözde il sorumlusu olduğu öne sürülen tutuklu sanık Davut İlhan, "Ben tamamen devlet tarafından denetlenen okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptım ekmek kapısı için. Çalıştığım eğitim kurumları ödül de almıştır. Talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım. 2003'ten beri maaş hesabı vardı. Asla silahlı terör örgütü üyesi değilim." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Habib Yıldız da örgüt üyesi olduğu ve örgüte yardım topladığı iddiasıyla ilgili, Kızılay şube başkanlığı yaptığını söyledi. Yıldız, "Tamamen Kızılay çerçevesinde faaliyet yürüttüm. Herhangi bir yardım veya kurban derisi verilmiş ise bunlar tamamen Kızılay ile bağlantılıdır. Başka bir cemaat ya da örgüte kurban bağışlamış ya da toplamış değilim. Otobanlarda kullanıldığı için Bank Asya'dan kart almıştım. 2003'ten beri kullandım. 2008'de 43 bin lira yatırmıştım. 13 Kasım 2014'te 30 bin lira yatırdığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Ümit Dağdeviren de ByLock kayıtlarında isminin geçmediğini, içerik kayıtlarının kendisine ait olmadığını ve Bank Asya'da anormal bir hesap hareketinin bulunmadığını savundu.

26 aydan beri tutuklu olduğunu, telafisi mümkün olmayan sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Dağdeviren, tutukluluğunu gerektirecek bir suç unsuruna rastlanmadığını ileri sürdü. Dağdeviren, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.

- İddianameden

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 20'si tutuklu, 34'ü tutuksuz, 14'ü firari 68 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin Denizli il imamının 2011 yılına kadar "doktor" lakaplı Süleyman Deşdemir olduğu, bu tarihten sonra "Murat Hoca" lakaplı Mehmet Boz'un geldiği, onun deşifre olmasının ardından Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve ardından da Fuat Yıldırım'ın il imamı olarak atandığı belirtiliyor.

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