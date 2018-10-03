Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin davada 20'si tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kongre ve Kültür Merkezindeki salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının 11 Eylül'de verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını tamamlamasının ardından tutuksuz sanıkların savunmalarını tamamlamak üzere ara karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Habib Y, Mehmet E, Hüdai E. ve Ahmet K'nın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 20'si tutuklu, 34'ü tutuksuz, 14 firari 68 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin Denizli il imamının 2011 yılına kadar "doktor" lakaplı Süleyman Deşdemir olduğu, bu tarihten sonra "Murat Hoca" lakaplı Mehmet Boz'un geldiği, onun deşifre olmasının ardından Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve ardından da Fuat Yıldırım'ın il imamı olarak atandığı belirtilmişti.

