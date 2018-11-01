Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davası

Tutuksuz sanık H.M. de demokrasiye inanan bir kişi olduğunu söyledi. "Darbe devam ederken daha saat 24.00'te odada toplanıp darbeyi lanetlemek için basın toplantısı düzenledik." diyen H.M, buna ilişkin video ve belgeleri mahkemeye sundu.

Tutuksuz sanık A.P. de bir yakınının tedavisi için Bank Asya'ya 10 bin dolar yatırdığını, hastanın hayatını kaybetmesi üzerine parayı geri çektiğini öne sürdü.

Tutuksuz sanık M.S, sadece, FETÖ'ye iltisaklı kapatılan okullardaki öğrencilerin ihaleyle taşıma işini aldığını ve örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı bunun üzerine, "Adam eşini öldürüyor, sonra da cenazesine gidiyor." şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık B.G, dini duygularla yardım yaptığını ileri sürerek, "Talimatla para yatırmadım. Bank Asya'da 2003'te hesap açtım, hesabımda en az paranın olduğu dönem Ocak 2014'tür. ByLock kullanmadım. Emniyetten gelen tespit ve değerlendirme tutanağında da mesaj alma, gönderme ve kayıtlar 0. Sadece kullanıcı adı ve şifre BG 2020 olduğu için hakkımda suç isnat ediliyor. Benden başka çok sayıda BG var." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık Ö.A. da kaçma şüphesi olmadığını, hakkında ikinci kez yakalama kararı çıkarıldığında kendisinin teslim olduğunu anlattı. Sanık, arsasını sattığı için Banka Asya'ya 500 bin lira yatırdığını, çevre edinmek için KHK ile kapatılan derneklere üye olduğunu ve hiçbir suç işlemediğini öne sürerek, arsasını satıp borçlarını ödemek için şirketi üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

Duruşmaya, diğer tutuksuz sanıkların son savunmalarını yapmaları için yarına kadar ara verildi.