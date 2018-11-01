Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin davada 16'sı tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısının 11 Eylül'de verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı 3 Ekim'de tutuklu sanıkların ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından davada bugün tutuksuz sanıkların son savunmalarına geçildi.
Tutuksuz sanık M.S, sadece, FETÖ'ye iltisaklı kapatılan okullardaki öğrencilerin ihaleyle taşıma işini aldığını ve örgüt üyesi olmadığını iddia etti.
Tutuksuz sanık A.P. de bir yakınının tedavisi için Bank Asya'ya 10 bin dolar yatırdığını, hastanın hayatını kaybetmesi üzerine parayı geri çektiğini öne sürdü.
Tutuksuz sanık H.M. de demokrasiye inanan bir kişi olduğunu söyledi. "Darbe devam ederken daha saat 24.00'te odada toplanıp darbeyi lanetlemek için basın toplantısı düzenledik." diyen H.M, buna ilişkin video ve belgeleri mahkemeye sundu.
Mahkeme başkanı bunun üzerine, "Adam eşini öldürüyor, sonra da cenazesine gidiyor." şeklinde konuştu.
Tutuksuz sanık B.G, dini duygularla yardım yaptığını ileri sürerek, "Talimatla para yatırmadım. Bank Asya'da 2003'te hesap açtım, hesabımda en az paranın olduğu dönem Ocak 2014'tür. ByLock kullanmadım. Emniyetten gelen tespit ve değerlendirme tutanağında da mesaj alma, gönderme ve kayıtlar 0. Sadece kullanıcı adı ve şifre BG 2020 olduğu için hakkımda suç isnat ediliyor. Benden başka çok sayıda BG var." ifadesini kullandı.
Tutuksuz sanık Ö.A. da kaçma şüphesi olmadığını, hakkında ikinci kez yakalama kararı çıkarıldığında kendisinin teslim olduğunu anlattı. Sanık, arsasını sattığı için Banka Asya'ya 500 bin lira yatırdığını, çevre edinmek için KHK ile kapatılan derneklere üye olduğunu ve hiçbir suç işlemediğini öne sürerek, arsasını satıp borçlarını ödemek için şirketi üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.
Duruşmaya, diğer tutuksuz sanıkların son savunmalarını yapmaları için yarına kadar ara verildi.
- İddianameden
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 16'sı tutuklu, 34'ü tutuksuz, 14 firari 68 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
İddianamede, FETÖ/PDY'nin Denizli il imamının 2011 yılına kadar "doktor" lakaplı Süleyman Deşdemir olduğu, bu tarihten sonra "Murat Hoca" lakaplı Mehmet Boz'un geldiği, onun deşifre olmasının ardından Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve ardından da Fuat Yıldırım'ın il imamı olarak atandığı belirtilmişti.
İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede
Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı
HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi
74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi
Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum