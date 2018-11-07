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Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:44 | Son Güncelleme

Eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile sözde 3 il imamının da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 61 sanıktan 41'ine, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 1 yıl 10 ay ila 11 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi - 5 sanığın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari 14 sanığın dosyasını ayırdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il ve finans yapılanmasına yönelik 61 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanık eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti. Örgütün oteldeki toplantılarına katıldığı iddia edilen tarihte başka yerde olduğunu savunan Özer, örgüte ait derneklere üyelikle ilgili imzaların kendisine ait olmadığına dair savcılıktan aldığı bilirkişi raporunu mahkemeye sunduğunu kaydetti.

Tutuklu sanık Hasan Basri Mete, cezaevi şartlarında tedavide güçlük çektiğini ifade ederek, tahliyesini ve beraatini istedi, iş yerleri üzerindeki kayyum kararının kaldırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Yusuf Sarıyer, ailenin tek çocuğu olduğunu dile getirerek, ailesine bakacak kimseleri olmadığından tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya cezaevinden SEGBİS'le katılan Davut İlhan, eşinin de tutuklu olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.

Örgütün sözde son Denizli il imamı olduğu ileri sürülen tutuklu sanık Fuat Yıldırım ise adli emanete alınan eşyaların, çocuklarına ait olduğunu öne sürerek, bunların iadesini ve tahliyesini istedi.

Sanık ve avukatlarının son sözlerini tamamladığı davada mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından kararını açıkladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Fuat Yıldırım'a 11 yıl 10 ay 15 gün, Davut İlhan'a 11 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Alaattin Yavaşlar ve Mehmet Yavaş'ı 10'ar yıl 7'şer ay, Muhterem Güven, Yusuf Sarıyer ve Bilal İbileme'yi 10'ar yıl, Fatih Derdiyok'u 9 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, aynı suçtan Necdet Özer ile Kudret Tartılacı ve Abdullah Yağcı'nın 8'er yıl 9'ar ay, Veli Yağcı'nın 8 yıl 1 ay 15 gün, Bilal Gören, Osman Özen, Abdurrahman Kaplan, Ümit Dağdeviren, Hasan Basri Metin ve Niyazi Dayanır'ın 7'şer yıl 6'şar ay, Ahmet Kayhan ve Levent Güleryüz'ün 6'şar yıl, 10'ar ay 15'er gün, Türkan Yıldırım, Mehmet Ertuğrul, Hüdayi Etiler, Erkan Derköylüoğlu ve Osman Refik Esmek'in 6'şar yıl 3'er ay hapsine hükmetti.

"Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgütü bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15 sanığı birer yıl 15'er ay ile 4'er yıl 2'yer ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum eden mahkeme, etkin pişmanlıktan yararlanan A.S'yi ise 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Davada, eski Denizli İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Oklu ile 4 şanığın beraatine karar verildi.

Tutuklu 16 sanıktan 9'unun, ceza miktarı ve tutuklu kaldıkları süreleri göz önünde bulundurarak tahliyesini kararlaştıran mahkeme, 7 sanığının bu hallerinin devamına hükmetti.

Firari 14 sanığın dosyasının ayrıldığını ve dava sürecinde hayatını kaybeden sanık Gültekin Payat'ın dosyasının düşürüldüğünü açıklayan mahkeme, sanıkların şirketleri üzerindeki kayyumların kaldırıldığını da bildirildi.

Bu arada 8 sanığın dosyasının önceki celse arasında alınan kararla ayrıldığı öğrenildi.

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