Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davasında karar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il ve finans yapılanmasına yönelik 61 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanık eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti. Örgütün oteldeki toplantılarına katıldığı iddia edilen tarihte başka yerde olduğunu savunan Özer, örgüte ait derneklere üyelikle ilgili imzaların kendisine ait olmadığına dair savcılıktan aldığı bilirkişi raporunu mahkemeye sunduğunu kaydetti.

Tutuklu sanık Hasan Basri Mete, cezaevi şartlarında tedavide güçlük çektiğini ifade ederek, tahliyesini ve beraatini istedi, iş yerleri üzerindeki kayyum kararının kaldırılmasını talep etti.