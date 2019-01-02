Denizli'de FETÖ'nün okullarına yönelik davada karar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 49 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

İddia makamı, geçen duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı yineleyerek firari 9 sanığın dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 49 sanıktan 35'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verdi.

Kapatılan okulların müdür ve yöneticisi olan Recep Ali Yalçın 9 yıl 4 ay 15 gün, Uysal Cesur, Bünyamin Gümüş ve İmamı Azam Kaya 8 yıl 9 ay, Aydın Cankılıç ve Süleyman Bilican ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.