HABER

Denizli'de FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

GAYBUBET EVİNDE YAKALANMIŞ Denizli'de, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halil G.'nin, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde 'gaybubet evi' olarak adlandırılan örgüt evinde, tavan arasında saklanırken yakalandığı belirtildi.

Denizli'de FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı (2)

GAYBUBET EVİNDE YAKALANMIŞ
Denizli'de, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halil G.'nin, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde 'gaybubet evi' olarak adlandırılan örgüt evinde, tavan arasında saklanırken yakalandığı belirtildi. Halil G. işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Kayıp Gamze, Sivas’ta bulundu (2)Kayıp Gamze, Sivas’ta bulundu (2)
Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğulduDoğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.