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Denizli'de FETÖ/PDY'nin il yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 146 sanığın yargılanmasına devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 146 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, yoklamanın ardından geçen celseden bu yana mahkemeye gelen evrak ve belgeler okundu.

Yakalanan firari sanıklardan Erol Bayır, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti. Sanık Bayır, muhasebeci olduğunu belirterek, "İşimi aksatmamak için gayret sarf ettim. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Tüm bağlantılarım ticari iş nedeniyledir." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise 5 Eylül'de verdiği esas hakkındaki mütalaaya tutuklu sanık Erol Bayır yönünden ekleme yaparak, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık savunmalarına devam edilmesi için yarına kadar duruşmaya ara verdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin il yapılanması ve finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu, 84'ü tutuksuz, 32'si firari 146 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Sanık terör tutuklu

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