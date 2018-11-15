Denizli'de FETÖ/PDY'nin il yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 31'i tutuklu 146 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, yoklamanın ardından geçen celseden bu yana mahkemeye gelen evrak ve belgeler okundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan bazı sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Savunma ve taleplerin alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya bir süre ara verdi.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Ali İhsan Keyik, Bekir Yürekli, Erdal Erikoğlu, Fatih Gülseven, Gökhan Erkol, Kamir Erdem, Mahmut Aydoğan, Malik Cula, Niyazi Durukan, Ramazan Ceylan, Sadullah Cengiz, Muhammet Mutluel, Sibel Can, Havana Genç ve Ayşe Seyrek'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye ederek, duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin il yapılanması ve finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 30'u firari 146 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

