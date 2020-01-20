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  4. Denizli'de FETÖ'ye 13 tutuklama

Denizli'de FETÖ'ye 13 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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