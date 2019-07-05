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Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu tespit edilen kişilerin saklandığı ‘gaybubet’ evlerine dün sabah operasyon düzenledi. 5 ayrı eve yapılan baskında, 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, dün akşam adliye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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