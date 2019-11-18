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Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:52 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince geçen cuma günü kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Aralarında şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirtilen 3'ü muazzaf asker 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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