Senaryo gereği tren raylarından kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan minibüs ile trenin çarpışması sonrası yaralılar ve kaza şoku yaşayanların bağrışmaları, ağlamaları ve yardım çığlıkları canlandırıldı.

Kaza senaryosunun çalışıldığı 3 günlük eğitimin ardından tatbikatta yaralı olarak görev yapacak ekip üyelerine makyajları yapıldı, senaryoya uygun kıyafetler giydirildi.

Aydın ve Muğla UMKE görevlileri ile Pamukkale Üniversitesi PAÜ Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği öğrencilerinden oluşan 40 kişilik tatbikat grubu kampta eğitim aldı.

Tatbikat için UMKE 19. Bölge koordinasyonunda 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin desteği ile Sarayköy'deki tren istasyonunda kamp alanı oluşturuldu.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince tren ve kamyonetin çarpışması senaryosuyla düzenlediği tatbikat, gerçekçi sahneleri ve diyaloglarıyla film setlerini aratmadı.

Yangın görüntüsü veren ışık ve duman efektlerinin de kullanıldığı tatbikat gereği itfaiye ekipleri, yangını söndürerek minibüste sıkışan yolcuları kurtardı.

UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaralılara müdahalesi ve hastaneye naklin koordinasyonunun çalışıldığı tatbikatta yaşanan diyaloglar da gerçeğini aratmadı.

Tatbikatı baştan sona heyecanla izleyen ve cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, tatbikat sonrası ekibi alkışladı.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Berna Öztürk, çevredeki illerin de katılımıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kamp ve tatbikat programına 40 personelin katıldığını belirten Öztürk, "Personelin koordinasyonunu pekiştirmek, birbirlerini tanımalarını, tıbbi bilgi, beceri ve uygulamaları birbirlerine aktarmalarını ve ortak hareket etme yeteneklerini geliştirmelerini hedefledik. Zor şartlarda zorlu alanlarda çalışabilmeleri için bu eğitimleri her yıl düzenliyoruz." dedi.

Tatbikatların gerçeğin birer provası olduğuna işaret eden Öztürk, "Eksiklerimiz olabilir. Olduğunu da görüyoruz ve bu tatbikatlar bunu görmemiz için var. Bu eksikleri gerçek olaylar veya ileriki tatbikatlarda yaşamamak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Tatbikatı Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve Denizli Gar Müdürü Adnan Tunca ile diğer kurum yetkilileri takip etti.

