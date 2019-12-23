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Denizli’de fırtına sonrası temizlik çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:14 | Son Güncelleme

Denizli’de saatte yaklaşık 50 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar çatıları uçurup reklam tabelaları ve ağaçları devirdi.

Denizli’de saatte yaklaşık 50 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar çatıları uçurup reklam tabelaları ve ağaçları devirdi. Hava durumunun normale dönmesinin ardından ise temizlik çalışmaları başladı. Devrilen ağaçlar ve uçan çatıların enkazları sokaklardan kaldırıldı.
Denizli’de şiddetli esen rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları, reklam panosu ve iş yerlerinin önündeki buzdolaplarının devrilmesine neden oldu. Kentte dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar, Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından yoğun mesai ile giderildi.
Pamukkale ilçesi genelinde bazı mahallelerde çatılar uçarken, kimi mahallelerde ağaçlar şiddetli rüzgara dayanamadı. 24 saat esasına göre çalışan Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri fırtınanın yıktığı ağaçlar ile kırılan dalları toplayarak vatandaşların sıkıntı yaşamamasını sağladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de özellikle tıkanan rögarları temizleyerek yollarda suların birikmesini önlemeye çalıştı. Çatısı uçan binalara da müdahale eden ekipler, Yeni Anafartalar Lisesinin yıkılan çatısının oluşturduğu olumsuzlukları da giderdi. Pamukkale Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gün boyu gelen ihbarlara anında müdahale ederek yaşan sıkıntıların azalmasını sağladı.

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