Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de dün gece başlayan fırtına ve sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Denizli'de dün gece etkili olan fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile tenteleri uçtu, ağaçlar devrildi. Kayalık Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, yağış ve rüzgar nedeniyle binanın bahçe kapısı önüne devrildi. Apartman sakinleri devrilen ağaç nedeniyle evlerine girip, çıkmakta güçlük yaşadı.

Apartman sakinlerinden Savaş Zengin, binaya giriş ve çıkışları bahçe duvarından atlayarak sağladıklarını belirtip, "Gece çok şiddetli rüzgar esti. Kuvvetli bir çatırtı sesi duyup pencereden dışarı baktığımızda bahçedeki ağacın devrildiğini gördük. Giriş kapısını kapattığı için işe gidemedik. Ağacın binamızın önünden kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Başkarcı Mahallesi'nde de devrilen bir ağaç nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolda çalışma yaptı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Fırtına, çöp konteynerleri ile bir elektrik direğindeki hoparlörün yanı sıra önü gelen her şeyi devirip, sürükleyerek ortalığı savaş alanına çevirdi.

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