HABER
  4. Denizli'de fuhuş çetesine yönelik operasyon: 71 gözaltı 

Denizli'de fuhuş çetesine yönelik operasyon: 71 gözaltı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 22:34 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekiplerinin, fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 50 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekiplerinin, fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 50 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde istihbarat çalışmasının ardından organize fuhuş çetesine yönelik operasyon yaptı. Ekipler, aralarında eğlence mekanlarının da bulunduğu 29 ev ve iş yerine baskın yapıldı. Operasyonlarda, eğlence mekanlarında kaçak çalıştıkları öğrenilen ve fuhuş yaptıkları ileri sürülen 50 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Baskınlarda, fuhuşa aracılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 21 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Fuhuş yaptıkları ileri sürülen kadınlar, ifadelerinin alınmasının ardından göç idaresine teslim edildi. Fuhuş yaptırdıkları belirtilen 21 kişi ise sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Denizli'de 5 saat süren dev fuhuş operasyonu! 50'yi aşkın kadın gözaltında!Denizli'de 5 saat süren dev fuhuş operasyonu! 50'yi aşkın kadın gözaltında!
Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktıMersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 5 saat süren dev fuhuş operasyonu! 50'yi aşkın kadın gözaltında!

Denizli'de 5 saat süren dev fuhuş operasyonu! 50'yi aşkın kadın gözaltında!

Lübnan’da protestocularla polis arasında arbede: 100 yaralı

Ülke yangın yerine döndü: Onlarca yaralı var!

Amik Ovası’nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi

18 Ocak Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiyeyi kazandıran sayılar

Sayısal Loto'da kazandıran sayılar açıklandı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.