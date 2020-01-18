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  4. Denizli'de fuhuş çetesine yönelik operasyon 71 gözaltı 

Denizli'de fuhuş çetesine yönelik operasyon 71 gözaltı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 23:15 | Son Güncelleme

  DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekiplerinin, fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 50 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekiplerinin, fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 50 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde istihbarat çalışmasının ardından organize fuhuş çetesine yönelik operasyon yaptı. Ekipler, aralarında eğlence mekanlarının da bulunduğu 29 ev ve iş yerine baskın yapıldı. Operasyonlarda, eğlence mekanlarında kaçak çalıştıkları öğrenilen ve fuhuş yaptıkları ileri sürülen 50 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Baskınlarda, fuhuşa aracılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 21 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Fuhuş yaptıkları ileri sürülen kadınlar, ifadelerinin alınmasının ardından göç idaresine teslim edildi. Fuhuş yaptırdıkları belirtilen 21 kişi ise sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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