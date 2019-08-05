HABER

Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 01:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Yeniden

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Daha önce de iki kez yandığı öğrenilen fabrika sahiplerinin yakınları ise itfaiye ekiplerini darbetti, basın mensuplarının görüntü almasını engelleyerek kamerasını kırdı.
Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kimyasal maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Su ve Kanal İdaresi'ne (DESKİ) ait 42 araç ve 87 personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tesisin dört bir yanından su ve köpük sıkarak alevleri kontrol altına almak çalışma başlatırken, kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı fabrikada, iş makineleri de yangını söndürmek için çalışmalara katıldı. Yangında fabrikadaki atıkların bulunduğu arka kısım, alevler nedeniyle büyük hasar gördü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Fabrikadaki 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, kimyasal atıkların bulunduğu fabrikanın arka kısmında bulunan alevlere müdahalesi devam ediyor.
DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ
Yangının çıktığı katı atık tesisinin, 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan yangın sonucu büyük hasar gördüğü öğrenildi.
İTFAİYECİLERE VE BASIN MENSUPLARINA SALDIRI
Öte yandan, yangını söndürmek için çaba sarf eden itfaiye ekipleri, firma sahibinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Öfkeli grup, bazı itfaiye erlerini darbetti. Yangını görüntüleyip haber yapmak isteyen basın mensupları yine aynı grup tarafından engellendi. Bir basın mensubunun kamerası saldırı esnasında kırıldı.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - YenidenDenizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - YenidenDenizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - YenidenDenizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Yeniden

PARTNERÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık ettiÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık etti
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü
Marmaris'te arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı Marmaris'te arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.